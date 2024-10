di Redazione

Un saggio-viaggio punk nell’altrove rimbaldiano. L’artista molisano Christian Cassella celebra il poeta ribelle. In occasione del 170° anniversario della nascita di Arthur Rimbaud, domenica 20 ottobre 2024, è stato pubblicato il saggio “Rimbaud, il primo poeta punk?”, esordio letterario dell’artista e attivista molisano Christian Cassella. L’opera, frutto di una ricerca accademica sperimentale, esplora il comune spirito di dissenso e ribellione che intreccia i versi del poeta maledetto con la filosofia sovversiva del movimento punk. L’autore, attraverso una provocazione storico-critica che combina il metodo della filologia classica con un’attitudine ribelle, propone una nuova e illuminante rilettura della poesia, capace di scuotere le coscienze anche nel contesto contemporaneo. Critica letteraria e provocazione storica si uniscono in un pamphlet affilato che sfida e coinvolge chi legge: questo “saggio-viaggio punk” affronta la poetica del grande Rimbaud correndo su un sentiero nuovo e suggestivo, con fedeltà filologica e piglio controculturale, con ironia, ma non per scherzo. Cosa ha a che vedere il simbolista Rimbaud, padre dei “maledetti”, rifondatore della poesia, mistico e selvaggio, con il movimento della controcultura punk? Nulla, dal punto di vista cronologico… eppure moltissimo, se del punk cogliamo la radice, ben inquadrata da Cassella in intuizioni lampo, accurate e provocatorie, dopo le quali la lettura rimbaldiana non sarà più la stessa. Tra l’altrove poetico e la realtà concreta, il viaggio di Cassella ci restituisce la vitalità di versi rivoluzionari, distruttivi e insieme creativi: per capirli, ma soprattutto per viverli. “Rimbaud, il primo poeta punk?” sarà disponibile a partire dal 20 ottobre nelle librerie, nelle biblioteche e negli store digitali. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: rimbaud.artivism.it