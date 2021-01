All’Albo Pretorio online e sulla home page del sito web del Comune di Isernia (ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale) è stato pubblicato l’Avviso relativo al percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona dell’ATS di Isernia, composto dai Comuni di Isernia (capofila), Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise.

«Il processo di partecipazione e di concertazione – ha affermato il sindaco Giacomo d’Apollonio – ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari volto al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di benessere, nonché alla presa in carico delle persone con fragilità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale».

«Al fine di garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1 della Legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) – ha aggiunto l’assessore al welfare del Comune di Isernia, Pietro Paolo Di Perna –, sono stati istituiti quattro Tavoli di Concertazione per la progettazione e realizzazione degli interventi e per la promozione e partecipazione attiva dei cittadini. I Tavoli si riuniranno nelle date e negli orari specificati nell’Avviso di cui trattasi, secondo le seguenti aree tematiche: Servizio Sociale e Segretariato Sociale; Responsabilità familiari e minori; Anziani e disabili; Disagio adulto e contrasto alla povertà e alla violenza di genere».

Nel rispetto di tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Tavoli di Concertazione si terranno in videoconferenza. I soggetti che intendono prendere parte ai Tavoli potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse, utilizzando la scheda di partecipazione allegata all’Avviso, inviandola entro il prossimo 20 gennaio all’Ufficio di Piano dell’ATS di Isernia, email ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it. Sarà cura dello stesso Ufficio di Piano inviare le istruzioni per prendere parte alle videoconferenze.

Tutti i soggetti interessati alla programmazione potranno trasmettere proposte progettuali, che saranno sottoposte al vaglio del Comitato dei Sindaci. Le proposte dovranno essere inviate, entro il 29 gennaio, all’indirizzo di posta elettronica ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it.