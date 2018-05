E’ stato pubblicato il nuovo maxi concorso pubblico per l’assunzione di 967 funzionari Inps. Il bando mette a disposizione quasi mille posti di lavoro nel profilo di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 28 maggio 2018.

Il bando Inps 2018 per ben 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS su tutto il territorio nazionale, è accessibile a tutti i candidati interessati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;

o di uno degli stati membri dell’Unione europea; non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne’ interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati prima dell’anno 1986;

nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati prima dell’anno 1986; godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali, ancorche’ non passate in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia.

Ttitoli di studio

Per partecipare al concorso Inps è necessario essere in possesso di laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:

finanza (LM-16 o 19/S)

ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S)

relazioni internazionali (LM-52 o 60/S)

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S)

scienze della politica (LM-62 o 70/S)

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S)

scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S)

scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S)

scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S)

scienze statistiche (LM-82)

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S)

statistica demografica e sociale (90/S)

statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S)

statistica per la ricerca sperimentale (92/S)

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83)

servizio sociale e politiche sociali (LM-87)

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S)

sociologia e ricerca sociale (LM-88)

sociologia (89/S)

metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S)

studi europei (LM-90 o 99/S)

giurisprudenza (LMG-01 o 22/S)

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

diploma di laurea di vecchio ordinamento corrispondente ad una delle predette lauree magistrali.

Prove di selezione

Tutti i candidati iscritti al concorso Inps dovranno affrontare le seguenti prove di selezione:

eventuale prova preselettiva indetta in caso di numero di domande di partecipazione superiore a 10.000 e consistente in quesiti a risposta multipla di tipo psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

indetta in caso di numero di domande di partecipazione superiore a 10.000 e consistente in quesiti a risposta multipla di tipo psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale. prima prova scritta con quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale.

con quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale. seconda prova scritta con una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale;

valutazione dei titoli;

dei titoli; prova orale sulle materie delle prove scritte, nonchè inglese e informatica.

Domanda e scadenza

Tutti gli interessati a candidarsi al nuovo concorso Inps per funzionari devono inviare le domande di partecipazione entro il 28 maggio 2018 utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica disponibile sul sito internet dell’ente.

ALLEGATI

Bando

Domanda

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/bando-concorso-inps-967-funzionari#ixzz5FSXF7GGJ