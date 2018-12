Pubblicazione del Bando per la selezione di 613 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Interno.

Si segnala che in data 21 dicembre 2018 sul sito del Servizio Civile Nazionale, al link http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolmininterno.aspx , è stato pubblicato il bando per la selezione di 613 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Interno.

Sul sito di questa Prefettura – U.T.G., nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e gare”, è rinvenibile il progetto assegnato alla Prefettura di Isernia, con i relativi allegati (A e B).

La domanda di partecipazione alla selezione, il cui modello è allegato allo stesso bando, dovrà pervenire a questa stessa Prefettura, nei termini previsti dal bando, con le seguenti modalità:

consegna a mano presso l’Ufficio di protocollo; spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Prefettura di Isernia – Via Kennedy, n. 12 – 86170 – Isernia; invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected] (si ricorda che le caselle P.E.C. di questa Prefettura ricevono solo da altre caselle P.E.C.).

Allegato A progetto

Allegato B progetto

Progetto per servizio civile