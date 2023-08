LUCE PUBBLICA SULLE STRADE ACCESA DAL PRIMO POMERIGGIO A VENAFRO, SUSCITANDO TANTA CONTRARIETA’ NEI CITTADINI

“Arrivano bollettini di pagamento assai consistenti relativi ad utenze varie, in primis in materia di fornitura di acqua potabile da parte del Comune di Venafro nonché dell’energia elettrica da parte dell’Enel che francamente procurano non pochi problemi alle famiglie nel fronteggiare le consistenti richieste di pagamenti, poi però dobbiamo assistere impotenti e straniti alla pubblica illuminazione su strade e piazze dell’abitato cittadino accesa ad illuminare chissà cosa in pieno pomeriggio ! Mentre informo di quanto accade, è lunedì 21 agosto, sono le h 15.00 e nella zona dove abito la pubblica illuminazione in strada è accesa e pienamente funzionante in tutti i lampioni e punti/luce !”. Così la giustamente piccata informazione di una lettrice che, contrariata per “lo spettacolo” cui é costretta ad assistere e subire, ossia la pubblica illuminazione su strade e piazze accesa in pieno giorno, ha ritenuto opportuno informare i media regionali perché la cosa finisca ! “E’ in atto uno sperpero ad ogni livello -aggiunge la signora- ma lo stillicidio di soldi in nostro danno non si ferma ! Sono appena arrivati infatti gli esosissimi bollettini c/c del Comune di Venafro per i consumi idrici degli anni pregressi. Consumi appesantiti da aumenti ed integrazioni economiche impossibili per tante famiglie ! Poi però BELLAMENTE l’illuminazione pubblica nell’abitato è al 100% della inutile funzionalità alle h 15 del pomeriggio e per ore ed ore, con scontate c conseguenze finanziarie per noi “poveri Cristi” di contribuenti ! Una volta l’Italia era popolo di poeti, santi e navigatori, oggi … è tutt’altro, purtroppo!”. Volete controbattere a chi esprime rabbia e contrarietà ?

T.A.