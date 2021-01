In arrivo nuovi posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Entro il 2021 saranno assunti oltre 50 mila nuovi dipendenti pubblici grazie alla Legge di Bilancio 2021. Questo numero comprende sia le stabilizzazioni di personale (trasformazioni di contratti a tempo indeterminato), sia le nuove assunzioni tramite concorsi pubblici per inserire 29.600 risorse, sia altre procedure assunzionali.

In base a quanto previsto dalla bozza della nuova Legge di Bilancio, attualmente al vaglio del Parlamento in attesa di approvazione, sono migliaia le nuove assunzioni Pubblica Amministrazione che potranno essere effettuate nel 2021. La nuova manovra, che dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre, autorizza infatti la copertura di oltre 50.000 posti di lavoro negli uffici pubblici.

Si tratta di un importante piano di reclutamento che si pone in linea con quello avviato dalla precedente manovra fiscale, grazie allo sblocco totale del turnover nel pubblico impiego e al ritorno al 100% del turnover per il personale statale. I nuovi inserimenti serviranno in parte per la copertura dei posti di lavoro nella PA rimasti vacanti per la cessazione dal servizio dei dipendenti statali, per via del pensionamento e dell’accesso a misure per la pensione anticipata, quali la c.d. Quota 100 e Opzione Donna.

Inoltre, le nuove assunzioni nel pubblico impiego serviranno a rendere più efficienti le PA e a migliorare i servizi, anche nell’ambito del piano di gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO

Per reclutare il personale da assumere si procederà a stabilizzazioni, proroghe di contratti e altre procedure. Saranno indetti anche nuovi concorsi, che porteranno più di 29.600 assunzioni nelle PA. Si tratterà di procedure concorsuali veloci e digitalizzate, con prove decentrate e test online, che seguiranno le nuove modalità per i concorsi pubblici introdotte con le nuove disposizioni nazionali anti contagio adottate in risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19.

ASSUNZIONI E NUOVI CONCORSI 2021

Quali sono le assunzioni previste? Buona parte dei nuovi posti di lavoro Pubblica Amministrazione che saranno coperti nei prossimi mesi riguarda il comparto Scuola. Non mancheranno le assunzioni nella Sanità, nelle Forze dell’Ordine, presso vari Ministeri (MEF, Ministero del Lavoro, Ministero della Giustizia e altri), presso l’Inps e in altre agenzie e enti statali.