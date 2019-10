Le ultime notizie sono sicuramente buone per chi è in attesa di una possibilità di lavoro all’interno del settore pubblico; è stato infatti firmato il decreto che autorizza l’indizione di un nuovo concorso per l’assunzione di 4.900 nuove risorse all’interno della Pubblica Amministrazione. D’altronde la notizia di novità occupazionali nel pubblico impiego era già nell’aria da giorni, come avevamo anticipato.

Adesso però le indiscrezioni sono ufficiali. A darne notizia è stato d’altronde il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno che, in una nota, ha comunicato i programmi dell’esecutivo per i prossimi mesi «Prosegue l’impegno del governo a investire nella Pa e a favorire l’ingresso di nuove leve. Ho appena firmato un decreto per avviare le procedure concorsuali per 4.902 unità e per autorizzare 5.220 assunzioni nelle amministrazioni centrali»

Inoltre la Bongiorno ha proseguito «Con lo stesso provvedimento ho inoltre autorizzato l’utilizzo di oltre 35 milioni di euro per finanziare ulteriori assunzioni e nuove procedure concorsuali. Ora il decreto sarà trasmesso al ministero dell’Economia e delle Finanze per la controfirma del ministro Giovanni Tria».