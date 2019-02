L’assessorato regionale all’Agricoltura rende noto che è stata approvata la graduatoria degli ammessi e finanziabili per la Misura 3 – Sottomisura 3.1 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.

La graduatoria è stata pubblicata sul sito web della Regione Molise e su quello dedicato al PSR Molise. Si tratta di una misura importante, che sostiene chi produce in un regime di qualità certificata (come ad esempio il biologico) e a basso impatto ambientale. Contribuisce quindi ad accrescere la qualità della nostra agricoltura, valorizzando al meglio le sue peculiarità, a tutelare il territorio e ad indirizzare in generale lo sviluppo della regione verso modelli di eccellenza.