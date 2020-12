Si terrà il 2 dicembre 2020, a partire dalle ore 9 e 30, il Comitato di sorveglianza del PSR 2014- 2020 della Regione Molise. La riunione, considerata l’emergenza Covid, quest’anno si svolgerà in videoconferenza.

I lavori procederanno secondo il seguente ordine del giorno:

1. Stato di attuazione del programma in termini di:

a. Calendario dei bandi di gara e sua pubblicazione;

b. Impegni, istruttorie e pagamenti al 15/11/2020;

c. Previsione impegni, istruttorie/misure correttive e pagamenti al

31/12/2020;

d. Rischio disimpegno automatico N+3;

e. Stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di

prodotto e di risultato;

f. Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale

selezionate e declinate nei Piani di Azione Locale (LEADER);

g. Attività di valutazione;

h. Attuazione del piano di comunicazione

2. Follow-up incontro annuale 2019

3. La crisi del covid-19: le risposte di Regione Molise

4. Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso

di errore

5. Novità relative alla nuova PAC

6. Varie ed eventuali