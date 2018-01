L’Assessorato alle Politiche Agricole e Forestali rende noto che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha liquidato, nella giornata di ieri le indennità compensative per le aree montane relative all’annualità 2017 della Misura 13 “Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici” del PSR 2014-2020 per un importo di oltre 4 milioni di euro.

“Lo sblocco dei pagamenti della Misura 13 da parte di Agea consentirà alle aziende agricole delle aree montane, di beneficiare di una importante boccata di ossigeno in un momento ancora particolarmente delicato dal punto di vista finanziario – ha commentato l’assessore alle politiche agricole, Vittorino Facciolla – Proseguono, nel frattempo, le attività istruttorie di Agea per il pagamento delle ulteriori Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”.