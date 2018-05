I numeri ed i fatti parlano chiaro. Evidentemente il candidato alla carica di sindaco di Larino, Franco Rainone, non è affatto informato circa i traguardi raggiunti col Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014/2020 ed il lavoro svolto in questi cinque anni di governo regionale dall’Assessorato alle Politiche Agricole guidato dal sottoscritto. Un Programma che, finora, ha visto l’attivazione dell’80% delle misure e delle risorse previste dal Piano.

Ed in particolare per i giovani, al fine di rendere non solo giustizia al lavoro svolto dall’intera struttura assieme alle organizzazioni professionali di categoria, si sottolinea che, con la programmazione 2014/2020, le risorse a favore dei primi insediati ammontavano ad oltre 12 milioni di euro, ovvero quasi il triplo rispetto alla programmazione 2007/2013.

A ciò si aggiunge che la gran parte dei bandi promossi dalla Regione Molise assegnavano un punteggio aggiuntivo agli under 40, proprio nella logica di favorire il ricambio generazionale e consentire ai giovani, attraverso l’agricoltura, di poter trarre una reale fonte di reddito. Consiglio, per il futuro, al candidato sindaco Franco Rainone, al fine di evitare inesattezze, di documentarsi prima di rilasciare dichiarazioni totalmente disancorate dalla realtà.