Terza edizione per il Bando a sostegno delle imprese agricole molisane inerente, nello specifico, l’ammodernamento delle infrastrutture.

L’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Vittorino Facciolla, rende noto che con determina dirigenziale n. 4 del 16 gennaio 2018, si dà il via alla terza edizione del bando della Misura 4 del PSR MOLISE 2014/2020, Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”.

“Obiettivo della Misura in questione è la riduzione degli svantaggi in cui operano le imprese agricole del territorio, difficoltà derivanti dalle cattive condizioni in cui versano le infrastrutture – il commento dell’Assessore Facciolla, che rimarca – le problematiche sono principalmente ricollegabili a due categorie: le cattive condizioni delle viabilità interpoderali di collegamento delle aziende agricole alla rete di viabilità principale e la mancanza di infrastrutture per l’acqua potabile funzionali alle aziende agricole”.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 15 febbraio 2018, avvalendosi del modello MUD disponibile sul Portale Sian. La documentazione integrale dell’avviso e la modalità di presentazione delle richieste di aiuto sono disponibili sul BURM in via di pubblicazione (edizione straordinaria), sul sito istituzionale della Regione Molise e sul portale del PSR Molise 2014/2020.