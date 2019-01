Secondo indiscrezioni, riportare dal Quotidiano del Molise, un locale sito nel centro storico di Venafro, riconducibile ad un politico locale, sarebbe finito sotto la lente dei Nas che avrebbero emesso un provvedimento di sospensione d’attività.

Nel corso dell’ispezione i Carabinieri avrebbero riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie dei locali adibiti a cucina e anche nei bagni sarebbero state registrate le stesse problematiche.

Ai proprietari sarebbe stata contestata anche la produzione di grappe e vino fatti in casa, come ampiamente pubblicizzato dagli stessi. Anche in questo caso, non sarebbero state rispettate la normative vigenti in materia. Non è escluso che nei prossimi giorni possano inoltre emergere ulteriori indiscrezioni sulla vicenda.