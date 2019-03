“Una lista che esalta la presenza femminile, 4 delle candidate sono donne , – precisa il Presidente Coia , che insieme ai presentatori di lista Carlo Veneziale e Stefano Buono , accompagnati dai consiglieri Fanelli e al neo segretario regionale del PD Facciolla hanno – una presenza massiccia dei candidati delle aree interne ( Agnone, Frosolone, San Pietro Avellana , Macchia d’Isernia , Filignano ) e del capoluogo di provincia.

Certo che le mutate alleanze in Regione e il cambio di maggioranza al Comune di Venafro giocano a nostro sfavore, in quanto i grandi elettori, in base al voto ponderato si concentrano tra i Comuni di Isernia e Venafro. Pur tuttavia il 35 % del peso elettorale è ripartito nei piccoli comuni che rappresentano il grosso dei 600 amministratori chiamati al voto.

Una riconferma degli uscenti Cristofaro Carrino e Daniele Saia e altre 5 nuove presenze in lista.

L’appello della coalizione di centro-sinistra è, quindi, rivolto proprio ai piccoli elettori che, seppur con un peso specifico di 1/10 inferiore a quelli dei grossi centri, hanno la possibilità di vedere riconosciuta la loro legittima rappresentanza.

Noi avevamo ipotizzato una lista unitaria, rappresentativa di tutto il territorio della Provincia, studiata a tavolino, ma non si è voluta fare.

L’approssimarsi delle amministrative di maggio hanno aumentato l’incertezza nelle candidature da parte dei consiglieri dei Comuni chiamati al voto e creato non poche difficoltà nella composizione delle liste.

Comunque , una volta presentate le liste, auspichiamo una campagna di sensibilizzazione degli amministratori , anche in funzione della revisione della normativa sulle province che è in via di emanazione.

Una maggiore partecipazione al voto, oltre che sempre salutare per la democrazia di espressione , rappresenterebbe una attenzione a questo anello della filiera istituzionale che il Parlamento prenderà in seria considerazione.

Lista “Insieme per la Provincia”

CRISTOFARO CARRINO

FABIA ONORATO

DANIELE SAIA

MICHELA FARDONE

PIERLUIGI PACITTI

GIUSEPPINA CATAURO

MARILENA SANTOVITO