di Redazione

Il neo presidente: «Non mi aspettavo un risultato di queste proporzioni»

Giuseppe Puchetti è il nuovo presidente della Provincia di Campobasso. Risultato a sorpresa questa sera, domenica 5 novembre, presso la Sala Costituzione dove intorno alle 21.30 è terminato lo scrutinio delle elezioni che si sono tenute nella giornata odierna.

Alla fine l’ha spuntata il sindaco di Larino, esponente del centrosinistra ma più in generale sceso in campo come rappresentante del territorio che ha superato Orazio Civetta, candidato del centrodestra e vice di Francesco Roberti a Palazzo Magno.

Ora nel centrodestra potrebbe aprirsi una sorta di resa dei conti.

L’affluenza alle urne, ricordiamo che ai seggi sono andati consiglieri e sindaci dei comuni della provincia, è stata del 69,29%.

Puchetti ha ottenuto 43.966 voti ponderati per una percentuale del 55%, Civetta si è fermato a 36.413 e il 45%.