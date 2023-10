Ieri pomeriggio a Campobasso la riunione della Direzione regionale del Pd. Anche i pentastellati sarebbero pronti a convergere sul suo nome

CAMPOBASSO. A conti fatti è il sindaco del Comune dell’hinterland pentro più rappresentativo del centrosinistra in vista del rinnovo del vertice dell’Ente di via Berta. Ed ecco che il primo cittadino di Agnone, Daniele Saia, si appresta a ricevere l’investitura per la candidatura a presidente della Provincia di Isernia.

La notizia circolava negli ambienti politici già da tempo e sembra aver trovato conferma anche nella Direzione dem di scena ieri pomeriggio a Campobasso: in fondo, considerando il passo indietro del sindaco di Isernia Piero Castrataro e soprattutto il sistema di voto ponderato sulla base degli abitanti dei diversi Comuni, Saia ha i numeri dalla sua parte per essere il candidato ‘naturale’ e per poter competere con un centrodestra che sembra procedere, salvo improvvisi ma improbabili colpi di scena, verso la riconferma di Alfredo Ricci.

L’ufficialità è attesa nel corso delle prossime ore. E – secondo i bene informati – anche i pentastellati sarebbero pronti a convergere sul nome dell’amministratore altomolisano.

Intanto, proseguono i confronti anche per il rinnovo del presidente della Provincia di Campobasso. E in pole, sempre per il centrosinistra, ci sarebbero il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e quello di Bojano Carmine Ruscetta.

redazione