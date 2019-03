“Bilancio 2019 della Provincia di Isernia. Approvata dal Presidente la proposta, 15.5 milioni la spesa. Manutenzione rete stradale provinciale, 1.443.521,00 € da spendere ogni anno fino al 2023. Previsti i primi interventi sulla segnaletica. Altri 2 milioni di euro per il Viadotto Sente-Longo. Adeguamento sismico Istituto Tecnico Fermi per 2.500.000 € . Ripartono i cantieri “

Approvata in data odierna la proposta di Bilancio 2019 che verrà poi sottoposta al Consiglio Provinciale che verrà eletto Domenica 24, previo parere della Assemblea dei Sindaci. Una manovra da 15,5 milioni di spesa corrente cui si aggiungono le spese di investimento sulla viabilità di 1.443.521 € e di 2.500.000 € per l’adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Fermi. Inoltre in arrivo altri 2 milioni per il Viadotto Sente- Longo.

Soddisfazione espressa dal Presidente Coia- “per la prima volta dal 2014 cominciamo ad avere un bilancio senza tagli e affanni, che ci consente di manutenere strade provinciali ( sfalcio erba e sgombro neve ) con una dotazione di 1,4 milioni annui , fino al 2023 , per spese di investimento per messa in sicurezza viabilità provinciale”.

Vista l’urgenza di garantire un intervento rapido per il ripristino delle condizioni di sicurezza nella viabilità provinciale per danni da calamità, dissesti, cedimenti strutturali o incidenti, manutenzione della segnaletica verticale ed una adeguata segnaletica orizzontale compreso la posa in opera di barriere mancanti ed il ripristino di quelle incidentate, la spesa è stata ripartita per tutti i 4 nuclei operativi in cui è ripartita la Provincia , a supporto del personale dipendente che si ridurrà anche per effetto dei prepensionamenti.

Per primo intervento l’ufficio ha predisposto un computo metrico e stima degli interventi urgenti e di pronto intervento e quelli programmati di segnaletica sulle SS.PP. dei Nuclei “Alto Molise”, “Macerone”, “Trigno Biferno” e “Volturno” dell’importo di €. 53.521,22 per segnaletica, sicurezza stradale e manutenzione impianti tecnologici.

Siamo certi così di poter utilizzare queste risorse per il ripristino della funzionalità e della messa in sicurezza delle nostre strade che, si sottolinea, hanno 866 km di lunghezza e gradualmente potranno tornare ad essere percorribili e sicure.