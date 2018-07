Nei giorni scorsi, presso il Palazzo di Governo, dopo i 18 primi cittadini che hanno sottoscritto le intese ad inizio giugno, ben altri 15 sindaci della provincia si sono incontrati davanti al Viceprefetto Vicario, dr.ssa Laura Scioli, per l’adesione al progetto finalizzato al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Tra questi era presente anche il sindaco del capoluogo Giacomo D’Apollonio.

Saranno 33, pertanto, i Comuni della provincia che avranno la possibilità di presentare un apposito progetto attraverso il quale potranno richiedere il finanziamento, stanziato dal c.d. “decreto Minniti” (D.L. 20 febbraio 2017, n. 14), per la realizzazione o l’ampliamento di impianti tecnologici di videosorveglianza.

Nei prossimi giorni, presso questa Prefettura, si riunirà un gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare di competenza che, come noto, prevedrà anche la redazione di una relazione al Ministero dell’Interno per ogni singola richiesta di finanziamento.

La predetta relazione terrà conto della rispondenza del progetto ai prescritti requisiti di ammissibilità e dei fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell’area urbana interessata, che saranno attentamente valutati in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

ELENCO dei COMUNI che hanno sottoscritto il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana