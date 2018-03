La Provincia di Campobasso prende provvedimenti su strade di competenza fatte oggetto di gravi dissesti, potenzialmente pericolosi per la viabilità. In particolare è stata disposta la chiusura al traffico della SP 133 ”Campolieto- San Giovanni in Galdo” nel tratto compreso tra il bivio con la SP 132 ed il centro abitato di Campolieto, al km.0+900 dal bivio con la SP 132 e per circa 500 metri. Ciò a causa di dissesto grave e per fenomeni franosi.

Sempre dalla Provincia arriva la notizia della chiusura della SP. 73 1^dir. “Bifernina” in corrispondenza del ponticello n.77; ciò in considerazione del fatto che, dopo sopralluogo dei tecnici il giorno 5 marzo, si è notato che detto ponticello era crollato. Si è reso necessario disporre la chiusura al traffico di detta strada nel punto sopra menzionato, con deviazione del traffico leggero sulla strada comunale “Spinillo”, mentre per i mezzi pesanti e autobus non vi sono percorsi alternativi.