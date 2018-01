La Provincia di Campobasso, con Ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2018, ha disposto la riapertura al traffico del tratto della Sp 77 ‘Chietina’ che va località Penna, Trivento, fino al confine abruzzese in direzione Castelguidone per i veicoli autorizzati e con limite di velocità non superiore ai 30 chilometri orari.

Il provvedimento annulla la precedente ordinanza, n. 129 del 2015 che stabiliva la completa chiusura al traffico per ragioni di sicurezza in quanto la strada necessita di interventi urgenti di sistemazione. Dal momento che l’Ente non dispone al momento delle risorse necessarie per effettuare i lavori e per evitare il completo isolamento fra le due comunità, la Provincia ha ordinato la riapertura ma con le dovute limitazioni.