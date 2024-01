di T.A.

Entusiasmo tanto, partecipazione folta, impegno non stop e desiderio assoluto di riproporre dal primo pomeriggio dell’11 febbraio prossimo, con partenza da piazza Vittorio Veneto al rione Mercato della Venafro Antica, la storica mascherata cittadina denominata “LA FOLLIA”. Venne rappresentata l’ultima volta in grande stile e con entusiastici riscontri popolari nell’ambito del Carnevale del 1983 dalla Pro Loco del tempo e oggi a riproporla sarà invece l’Associazione Parasacco che intende riproporla 41 anni dopo, dato il conclamato seguito popolare. Per centrare l’obiettivo un folto gruppo di ambosessi sta provando di sera all’ex Taverna al Mercato (oggi sede di uffici municipali), dando il massimo per presentare l’edizione ’24 de “LA FOLLIA” quanto più bella, entusiasmante e coinvolgente possibile. “Ma perché tale denominazione, ossia “LA FOLLIA”, e di cosa trattasi esattamente ?”, ci si potrà chiedere. Trattasi in effetti di tipica mascherata venafrana d’inizio ‘900, con parole di Francesco Reglieri e musica di Don Raffaele Criscuolo (nel 1983 per la riuscitissima edizione promossa dalla Pro Loco del tempo fu invece il prof. Benigno Migliarino a curarne ricostruzione musicale ed arrangiamento, dirigendo personalmente il team musicale itinerante a sostegno dell’intera mascherata). Il fulcro del tutto è una donna giovane e bellissima -attorniata da decine d’ambosessi con maschere e costumi i più disparati, suggestivi e divertenti possibile- la quale danzando e cantando fa folleggiare -dal che le denominazione “LA FOLLIA”- quanti l’ammirano, a prescindere da età, sesso ed estrazione sociale. Tutti cioè a folleggiare, nessuno escluso, -dai medici ai farmacisti, dai maestri agli avvocati, dai negozianti agli impiegati, dai giovani agli adulti e sino alle fanciulle (secondo gli stessi versi della canzone che accompagna la mascherata) con “LA FOLLIA” che “prende” tutti con la spiccata personalità e grazia del gentil sesso, sino addirittura a far folleggiare quanti ne finiscono “catturati”, a tal punto da … perdere la testa al cospetto di cotanta bellezza e grazia femminile ! Venafro quindi si appresta a sorridere e divertirsi con la sua storica “FOLLIA”, maschera ideata e musicata dai venafrani dei decenni andati e che col prossimo 11 febbraio tornerà su strade e piazze cittadine per il divertimento di tutti. Intendete entrare nel team de “LA FOLLIA” 2024 ? Porte aperte a tutti, fanno sapere gli organizzatori. Basterà partecipare alle prove serali e munirsi di maschera e costume carnevaleschi, “armati” di tanta buona volontà sociale !