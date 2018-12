Si riportano di seguito le dichiarazioni del responsabile molisano di CasaPound Italia Agostino Di Giacomo sul protocollo per i minori italiani allontanati dalle famiglie promosso da Unicef Molise e dal garante regionale per i diritti della persona:

Non posso che appoggiare la richiesta di Unicef Molise e del Garante regionale per i diritti della persona, per l’adozione di un protocollo volto a tutelare i diritti dei minori molisani allontanati dalle famiglie ed ospiti nelle comunità regionali.

In particolare, è grave che dette strutture debbano sobbarcarsi il costo del ticket sanitario, quando ad esserne esentate sono le strutture che ospitano gli immigrati ‘minori non accompagnati’.

A dimostrazione di come il sistema messo in piedi negli ultimi anni debba essere radicalmente ripensato: da una parte l’amministrazione pubblica è costretta a dolorosi tagli in nome dell’austerità, dall’altra l’accoglienza degli immigrati continua a godere di finanziamenti ed agevolazioni.

Ed ecco che siamo giunti così a dover chiedere che ai minori italiani vengano garantiti in Italia le stesse tutele che garantiamo agli immigrati.