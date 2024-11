di T.A.

Protocollo d’intesa tra USR Molise e ODG Molise: “Educazione ai Media e alla cultura della corretta informazione”

L’Odg Molise comunica quanto segue : “È stato firmato stamane dalla Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Maria Chimisso, e dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, il Protocollo d’intesa “Educazione ai Media e alla cultura della corretta informazione”. L’obiettivo resta la promozione della MediaEducation, la cultura della corretta informazione e l’informazione costruttiva nelle scuole. “Un protocollo importante per la formazione dei nostri giovani nelle scuole del nostro territorio. Lotteremo insieme anche per contrastare i fenomeni del revenge porn, dell’odio in rete, del bullismo, del cyber bullismo, del gioco in rete, delle notizie false” il commento del Presidente Cimino. Al centro del documento, la progettazione di percorsi formativi sui temi della corretta informazione e dell’educazione ai media da svolgere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; la promozione, presso le scuole del territorio molisano, di progetti nazionali e regionali organizzati da MIUR e ODG; la pianificazione di percorsi di PCTO tra scuole e ODG; ancora, la promozione di un approccio etico e consapevole nell’uso del digitale e delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione (web, social, IA, ecc.); la realizzazione di iniziative per specifiche aree di intervento, anche a carattere sperimentale. Nello specifico l’Ordine dei giornalisti impegna a: collaborare con l’USR per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo, realizzando progetti ed iniziative di informazione e comunicazione volti allo sviluppo della cultura civica (anche in base alle nuove linee guida sull’educazione civica), della cittadinanza digitale, all’implementazione del raccordo tra il sistema dell’istruzione e formazione e quello del lavoro nonché alla diffusione di una corretta cultura dell’educazione ai media presso tutta la Comunità scolastica; collaborare con l’USR e gli Istituti scolastici per li raggiungimento degli obiettivi propri del presente lavoro istituzionale. L’USR e l’ODG Molise costituiranno, infine, con successivo decreto l'”Osservatorio sulla Media education”. All’evento ha preso parte anche il consigliere segretario Marcella Tamburello”.