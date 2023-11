di T.A.

“CONTINUIAMO A VIVERE NELL’OSCURITA’ PIU’ ASSOLUTA E CONTINUATIVA, ESPRIMIAMO LAMENTELE, MA NESSUNO INTERVIENE !”

Sono “INCAZZATISSIMI” a Venafro quanti risiedono all’ovest dell’abitato, vasta zona urbana precipitata da settimane nel buio più assoluto stante la pubblica illuminazione spenta su strade, traverse e piazze senza che alcuno intervenga a risolvere il problema che preoccupa tantissimo. Se n’è appena scritto, ma la contrarietà dei residenti tra Via Del Carmine, Chiesa del Carmine, Cattedrale, Via Duomo e zone limitrofe non rientra visto che la pubblica illuminazione su strade, traverse, piazze, davanti la Cattedrale ect. continua a restare spenta. “Ci tocca un’altra notte al buio per strada e davanti casa -sbotta un residente dell’area occidentale della città- nonostante che la pubblica illuminazione in zona sia stata appena rifatta e potenziata. E’ bastata una serata di forte vento, la scorsa settimana, e siamo tornati nell’oscurità più totale e per serate e nottate intere! Oltre ai problemi, non mancano le preoccupazioni di ordine pubblico dato il disservizio! Ho contattato il Comune, avevano assicurato l’intervento di ripristino, ma niente è avvenuto! A questo punto è naturale chiedersi se i lavori sulla pubblica illuminazione appaltati dall’ente locale ed appena eseguiti, siano stati ben fatti e soprattutto controllati. Non è così che si serve la collettività !”. Francamente é difficile dar torto a chi -di santa ragione- afferma siffatti concetti !