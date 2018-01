La Rappresentanza unitaria delle vertenze contesta il rinvio previsto delle elezioni regionali ad aprile, cosa probabile, e non in election day con le politiche del 4 marzo. Per il portavoce dei lavoratori Emilio Izzo si ”tratta di uno spreco di soldi inconcepibile in un momento delicato come questo, con vertenze aperte e promesse non mantenute dalla Giunta regionale. Davanti la sede del Consiglio Regionale ci sono decine di lavoratori delle più importanti vertenze quali la Gam, Zuccherificio, Mobilità in deroga.