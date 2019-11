La Prefettura di Isernia è impegnata, fin dal 2 novembre 2019 nelle operazioni di ricerca di Tornincasa Elso, 61 anni di Montenero Val Cocchiara (Is), la cui scomparsa, avvenuta la sera precedente presso il nosocomio pentro, era stata segnalata al Comando Stazione Carabinieri di Rionero Sannitico. Veniva prontamente attivato il piano di ricerca che, coordinato dal Comando Provinciale Carabinieri, vede coinvolti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri Forestali, supportati anche da volontari delle locali associazioni di protezione civile, dall’associazione “Penelope” e “K9” di Pescara che si avvalgono dei cani molecolari specializzati per le richerche delle persone scomparse. Le attività a seguito degli accertamenti in corso, sono orientate nella zona di Castel di Sangro (AQ).