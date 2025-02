di Redazione

“Ancora una volta ho registrato l’entusiasmo di coloro che sono impegnati nella promozione del nostro bellissimo Molise”, questa la dichiarazione dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato alla Cultura e al Turismo al margine dell’incontro svoltosi ieri sera a Isernia, nella sala consiliare di Palazzo San Francesco. All’evento formativo tenuto da Roberto Colella hanno partecipato proloco, associazioni, imprese del turismo, aziende e tutti quelli che, attraverso la loro opera, concorrono alla valorizzazione turistica del territorio regionale. Prima di dare avvio al dibattito, hanno portato il saluto i padroni di casa; il Sindaco di Isernia Piero Castrataro e l’Assessore alla cultura Luca De Martino. Proprio il Delegato Regionale Fabio Cofelice ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative come queste. “Per tracciare insieme le linee e le strategie e per concorrere, così, allo sviluppo del territorio – ha sottolineato – riteniamo il turismo esperienziale una delle chiavi di volta. Partecipare alla BIT è stato certamente importante, ma ora è fondamentale lavorare a testa bassa, con il contributo di tutti, per portare a casa il risultato di aumentare sempre più le presenze turistiche nella nostra regione. Per farlo – questa la conclusione di Cofelice – dobbiamo ampliare la qualità dell’offerta attraverso un percorso da fare insieme con istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. La nostra cultura, la storia e le tradizioni sono un patrimonio inestimabile che attraverso la sinergia tra Regione, Comuni, mondo dell’associazionismo e operatori privati, potrà diventare il vero volano dell’economia del Molise”.