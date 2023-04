Caccia spietata al … candidato a Venafro, ma tanti si defilano

Due liste praticamente pronte, per altre tre permangono le incertezze

Una vera, autentica, instancabile, no/stop e spietata caccia/ricerca senza quartieri e a tutto campo è in corso in queste ore a Venafro. No, non si tratta della imprevedibile caccia alle streghe o di una divertente caccia al tesoro, ma più esattamente di caccia, meglio di ricerca della candidata o del candidato dell’ultima ora per completare le liste di sedici nominativi da presentare entro le h 12.00 di sabato prossimo 15 aprile per partecipare, quaranta giorni dopo ossia domenica 28 maggio e lunedì 29, alle elezioni amministrative locali per designare il nuovo consiglio comunale cittadino. In effetti dei quattro/cinque potenziali schieramenti civici intenzionati a proporsi al voto dei venafrani a fine maggio prossimo al momento sarebbero al completo ossia coi 16 nominativi dei candidati -condizionale comunque d’obbligo, stante la perdurante non ufficialità del tutto- soltanto due liste, praticamente già fatte e pronte a ”correre” : quella capitanata dal sindaco uscente, l’avv. Alfredo Ricci, che ricalcherebbe in buona parte la squadra amministrativa ultima al governo della città, e la novità guidata dall’arch. Luigi Viscione, completata dal neo movimento cittadino “Laboratorio 86079”. Quali le collocazioni politiche di tali raggruppamenti ? Sono civici, giusta la legge per i Comuni minori come Venafro, anche se i due predetti candidati sindaci sono entrambi centristi ; il resto dei loro team spaziano a 360°. Incertezze e ricerca continuativa di candidati invece per gli altri tre potenziali schieramenti che proporrebbero alla guida rispettivamente il primario ortopedico Enzo Bianchi, l’avv. Anna Ferreri e l’imprenditore Massimiliano Di Vito. Solo quest’ultima lista, stando alle voci, sarebbe al completo, ma per la sua ufficializzazione si aspetterebbero gli ultimi istanti, cioè la tarda mattinata di sabato 15 aprile. Perciò prosegue senza soste a Venafro la ricerca del candidato/a giusto/a. Ma tanti si defilano … ! Ed intanto la scadenza di presentazione delle liste incombe sempre più !