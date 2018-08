L’amministrazione comunale di Termoli ha inteso organizzare un evento che possa, anche solo per qualche ora, sollevare le persone che in questo momento si trovano senza casa e lo ha fatto organizzando quella che è una cena di solidarietà offerta in beneficenza dalla città di Termoli ai soli ospiti della tendopoli (non è permesso l’ingresso a persone esterne).

Questo evento, ideato dal sindaco Angelo Sbrocca e sostenuto dalle amministrazioni comunali di Termoli e Guglionesi, ha subito raccolto il consenso di diverse realtà del territorio che hanno inteso contribuire all’iniziativa nel segno della beneficenza diretta alle persone che vivono nella tendopoli. Si tratta di: Supermercati Simply e pastificio Giorgina, Delizie del Grano, Società Cooperativa S. Nicola A.R.L., Azienda don Carlino, Misericordia, Sangiovanni GSM, associazione Aqua42.

Al porto di Termoli invece, come da cartellone dell’Estate Termolese, si svolgerà il 24 e il 25 agosto 2018 la ‘Sagra del Pesce’.