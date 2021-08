Nell’ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Campobasso, nei giorni scorsi, ha adottato 4 provvedimenti di fogli di via obbligatori, con divieto di fare ritorno nel Comune di Termoli.

A seguito di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico COVID-19 nel Comune di Termoli, operatori del locale Commissariato, su segnalazione di alcuni cittadini controllavano ed identificavano 5 persone di etnia rom nei pressi di Viale dei Trabucchi, che non erano in grado nella circostanza di giustificare la propria presenza in loco.

A carico dei predetti emergevano svariati precedenti di polizia, in particolare per reati predatori. Uno di essi, di anni 27, risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Foggia e, pertanto, veniva segnalato all’A.G. competente per la violazione della misura, mentre a carico di un altro di tali soggetti, un 34enne, risultava una nota rintraccio per notifica di un provvedimento del Questore di Torino.

L’attività di prevenzione e di monitoraggio del territorio della provincia, viene condotta quotidianamente dalla Polizia di Stato di Campobasso, allo scopo di contrastare con sempre maggiore vigore ed efficacia ogni forma espressiva della criminalità comune ed organizzata.