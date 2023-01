Prosegue il seminario Donne e Denaro rivolto a tutte le donne interessate all’acquisizione di strumenti utili per l’ottenimento di un’indipendenza gestionale dei propri fondi economici. Gli incontri rientrano tra le attività del progetto “Io valgo”, ideato e gestito dall’associazione Liberaluna Onlus, finanziato dalla Regione Molise con l’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale, ai sensi dellart.72 del D.LGS. N. 117/2017- codice Terzo Settore. Tra gli obiettivi, l’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza Liberaluna vuole fornire strumenti di prevenzione alla violenza economica, fenomeno sommerso il cui riconoscimento sul piano formale è piuttosto recente. È stata infatti riconosciuta come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione contro le donne solo nel 2011 con l’approvazione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione d’Istanbul. Nel suo primo manifestarsi, le vittime che la subiscono faticano infatti a riconoscerla come vera e propria violenza, a causa di comportamenti che ancora risultano culturalmente giustificati, in particolare quando la vittima è una donna in contesti culturali in cui è accettato che sia l’uomo a detenere il controllo economico, a prescindere dall’eventuale contribuzione da parte della donna lavoratrice. Inoltre dall’esperienza emersa come Centro Antiviolenza si è rilevato che molte donne non avendo mai avuto il controllo economico domestico, hanno difficoltà di gestione finanziaria. Purtroppo il concetto di emancipazione femminile non è solo autodeterminazione attraverso il lavoro, ma è anche riconoscere alle donne, la libertà di gestione economica familiare indipendentemente dal fatto che contribuiscano o meno al reddito familiare. Ed è da questo che nasce la necessità di fornire conoscenze inerenti al mondo finanziario in modo da che consentire alle persone di agire consapevolmente. Gli incontri si terranno presso la sala conferenze della CISL Abruzzo Molise.