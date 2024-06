di Redazione

Prorogato il Maxi-Avviso per i 37 elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni Asmel. È possibile candidarsi fino al 10 luglio ore 12.00

È ancora possibile candidarsi al MAXI-AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ASMEL. A seguito della richiesta pervenuta dal Consiglio dei Periti Agrari laureati è stata disposta l’integrazione dei requisiti e la proroga delle candidature per la selezione unica di tutti i 37 elenchi di idonei fino al 10 luglio ore 12:00.

L’avviso, pubblicato sul portale InPA, mira a reclutare personale qualificato per diverse figure dell’ex categoria B tra cui quella di messo notificatore, il cui guadagno medio lordo si attesta intorno ai 19.034€ annui. I requisiti per coloro i quali sono interessati a candidarsi per questo profilo sono: assolvimento obbligo scolastico accompagnato dall’attestato di superamento di apposito corso di formazione e qualificazione e il superamento dell’esame di idoneità ai sensi dell’art. 1, co. 158, 159, 160 della Legge n. 296/2006. Patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità. In Molise sono 130 gli enti soci Asmel che possono assumere tramite Elenco di idonei, la procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento, che permette agli Enti Locali di organizzare selezioni uniche in forma aggregata, accelerando i tempi di assunzione rispetto ai concorsi pubblici tradizionali. Nel 2023 sono state perfezionate 117.000 candidature provenienti da tutta Italia, con un elevato numero di giovani partecipanti. Finora, sono stati assunti oltre 600 idonei, con ulteriori 328 procedure di assunzione attualmente in corso. Per partecipare al terzo maxi-avviso, è possibile candidarsi per uno o più profili tramite la piattaforma www.asmelab.it. Dopo aver superato la prova preselettiva, composta da 60 quesiti a risposta multipla, gli idonei rimarranno iscritti nell’elenco per 3 anni o fino all’assunzione a tempo indeterminato. Una successiva prova selettiva, gestita dall’Ente che ha indetto l’interpello, concluderà la procedura di assunzione in un massimo di 4-5 settimane. Sul sito asmel.eu la sezione dedicata ai candidati che intendono iscriversi al Maxi-Avviso 2024 e la sezione dedicata agli enti sottoscrittori dell’accordo aggregato per la gestione degli elenchi di idonei.