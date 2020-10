La nota del Movimento Consumatori Campobasso

E’ prorogata a venerdì 30 ottobre la scadenza per la presentazione delle richieste di indennizzo parziale delle polizze dormienti prescritte di cui al settimo avviso del 4 giugno 2020.

La domanda riguarda il rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2012;

3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;

4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti sei avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Fonte: Ministero dello Sviluppo economico

Informazioni e assistenza:

ti diciamo come accertare, come chiedere l’eventuale rimborso

L’associazione MOVIMENTO CONSUMATORI di CAMPOBASSO invita tutti i possessori di polizze dormienti

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00

– CAMPOBASSO

0874411086/3473309498

Sede: Via Cirese n.2 c\o Terzo Spazio

Sportello: Via Garibaldi 53/a

– Sportello Termoli/Ururi

0874830366/3474256031 P.zza Municipio 26

URURI dalle ore 16,00 alle ore 18,00

– Isernia

su appuntamento 3898836206