“La tutela del pane, alimento per eccellenza, e il rispetto per chi, quotidianamente, lo consuma, è l’oggetto di una proposta legislativa regionale che si pone l’obiettivo di migliorare l’informazione verso il consumatore sulla qualità del prodotto che acquista, e allo stesso tempo, garantisca i panificatori tradizionali che lavorano un prodotto genuino e artigianale.

La 2^ Commissione consiliare ha licenziato il testo legislativo da me presentato in qualità di relatore, segnando, così, un primo passo verso un risultato importante, utile a mantenere inalterata la qualità del pane lavorato con sistemi tradizionali. In un contesto generale difficile, data la concorrenza, i costi di produzione e vendita, acquistare un pane di qualità, rappresenta ancora un baluardo contro le mutazioni tecnologiche, alimentari e di carattere normativo che hanno stravolto il sistema di produzione di questo importante alimento.

Una filiera d’eccellenza, dunque, serve proprio a tutelare sia chi produce il pane e anche chi lo acquista e lo consuma. Ringrazio i membri della 2^ Commissione Consiliare in particolare il Consigliere Nico Romagnuolo quale primo firmatario, per aver licenziato il testo in tempi brevi, e ringrazio i tanti panificatori che con i loro suggerimenti hanno consentito di elaborare un testo utile alla risoluzione delle problematiche che saranno di supporto all’intero settore, impegnandomi a che anche il Consiglio Regionale possa trasformare, il prima possibile, in legge, questa proposta”.