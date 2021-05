di Giovanni Minicozzi

Giuseppe Di Criscio, il papà della bimba di due mesi rimasta al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso per circa otto ore, racconta in esclusiva a Futuro Molise, le disavventure vissute nel nosocomio regionale venerdì scorso, ovvero lo stesso giorno in cui Maurizio Tiberio, consigliere del presidente Toma, si è recato al pronto soccorso accompagnato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Signor Di Criscio, per quale motivo ha portato la bimba al pronto soccorso?

“Ci ha consigliato il pediatra perché c’era il rischio che mia figlia potesse avere un’emorragia interna. Immediatamente io e mia moglie abbiamo portato la piccola al pronto soccorso”.

Che situazione ha trovato?

” Tanta gente che affollava il reparto, persone sulle barelle e sala di attesa piena.

Dopo alcune ore, mentre io aspettavo fuori, hanno fatto il tampone a mia moglie e dopo un’ora circa è arrivato l’esito negativo. A quel punto la stessa infermiera che aveva fatto il tampone ha eseguito il triage per mia figlia poiché, come lamenta tutto il personale sanitario, mancano ausiliari, infermieri e medici. Desidero sottolineare la grande dedizione, la professionalità e l’educazione manifestata dagli addetti ai lavori davvero stressati da una situazione inconcepibile”.

Allora di chi sono le responsabilità?

“Da cittadino non ho dubbi, le responsabilità sono del governo regionale e dell’azienda sanitaria che non riesce ad organizzare un servizio decoroso. Quello che è accaduto a mia figlia in altri ospedali non sarebbe capitato neanche a un cane”.

Che codice è stato assegnato a sua figlia?

“Sinceramente non lo so perché io aspettavo all’esterno e mia moglie mi aggiornava telefonicamente ma penso che fosse un codice giallo”.

Poi cosa è accaduto?

” Dopo alcune ore di attesa gli addetti del pronto soccorso hanno inviato i miei familiari nel reparto di radiologia per effettuare gli esami del caso. A quel punto mia moglie mi ha avvisato e io li ho raggiunti perché la bimba piangeva disperatamente. Questa volta mi hanno fatto entrare senza fare nessun tampone e ho trovato anche lì un reparto affollato da persone in attesa di esami anche sulle barelle. Gente che non stava bene, tossiva e si lamentava. Mentre attendevamo il risultato dopo circa una quarantina di minuti, con la bimba che continuava a piangere perché evidentemente aveva fame e doveva essere cambiata, è arrivata un’infermiera e ci ha invitati a risalire al pronto soccorso perché, ha detto testualmente, se aspettate un portantino che vi accompagni starete qui fino a domani mattina”.

Voi che avete fatto?

“Ci hanno indicato un ascensore che però non funzionava perché serviva la tessera che usa il personale. A quel punto abbiamo cercato di salire le scale con il passrggino e una borsa ma era complicato. Un infermiere ha notato le nostre difficoltà e ci ha accompagnati per prendere un altro ascensore la sua tessera e così abbiamo raggiunto il pronto soccorso”.

È poi?

“Ci hanno dato una stanzetta, la stessa utilizzata per il triage, perché la bambina continuava a piangere a più non posso. Mia moglie tra mille difficoltà ha cercato di nutrire nostra figlia e poi le ha cambiato il pannolino in una situazione di totale emergenza”.

Quando è arrivato il risultato dell’ecografia?

“Ci hanno prima mandato al quinto piano per la visita del pediatra, poi ci hanno fatto scendere al primo piano dove ci attendeva il medico che, gentilissimo, ci ha chiesto scusa e ha denunciato la carenza di personale anche nel suo reparto affermando che sono vicini alla chiusura di pediatria”.

Come è ‘ finita la storiaccia?

” È arrivato il risultato dell’ecografia e una dottoressa ha cercato di tranquilligiarci dicendo che tutto sommato non era male. Io vorrei capire che significa “tutto sommato. Aggiungo

tra l’altro , che 15 giorni fa sono stato costretto a portare la piccoletta a Roma per il test del sudore, esame banale che da diverso tempo l’Asrem non fa più per mancanza di una sede, pur essendoci la dottoressa disponibile a fare l’esame. Come noi ci sono altri genitori costretti a recarsi a Roma per un esame banale. Tutto questo è assurdo e la responsabilità è dell’Asrem”

A che ora avete lasciato il pronto soccorso?

” intorno alle 18 dopo otto ore circa di tribolazioni. Ho suonato il campanello del pronto soccorso e, questa volta, subito mi hanno aperto. Ho riferito all’infermiere che era urgente firmare le dimissioni perché mia figlia piangeva e si dimenava. Quando sono entrato e ho visto il direttore Florenzano che accompagnava il consigliere Maurizio Tiberio. Avevano la mascherina ma ho notato dai loro occhi un sorriso stampato sul viso”.

Lei come ha reagito?

“Volevo fermare Florenzano per raccontargli la triste vicenda subita da mia figlia ma ero troppo arrabbiato e ho desistito”.

Ora che farà?

“Ho deciso di denunciare pubblicamente quanto accaduto perché in questa ragione c’è troppa omertà. Noto con amarezza che Toma e Florenzano continuano a dire che tutto va bene ma è una bugia. Invito i molisani a recarsi al Cardarelli per verificare direttamente il disastro sanitario che regna nel nosocomio regionale e non certo per colpa del personale ma solo ed esclusivamente per responsabilità dei vertici della Regione e dell’azienda sanitaria.

Sono esterrefatto anche da una parte della stampa regionale che non racconta la verità sullo stato indecoroso in cui versa la sanità molisana ma preferisce divulgare le non verità che raccontano Toma e Florenzano”.

Da parte nostra aggiungiamo solo che, grazie al signor Giuseppe Di Criscio e ad altre persone pronte a testimoniare, le false dichiarazioni di Florenzano non smentiscono affatto la sua inopportuna presenza al Cardarelli per accompagnare Maurizio Tiberio l.

Sullo sfondo resta l’atroce certezza che il direttore generale dell’azienda sanitaria molisana, pagato profumatamente dai cittadini, non può continuare a mentire sapendo di mentire.

È ora che si dimetta!