di Redazione

Si terrà martedì 5 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino il Convegno dal tema “Promozione e prevenzione della salute: un’azione complementare”.

L’iniziativa è promossa da Aido Gruppo comunale di Larino insieme al Lions club Larino, Lilt provinciale Campobasso ed il Comune frentano. L’unità di intenti si è costruita intorno all’obiettivo comune di promuovere nella comunità la prevenzione e promozione della salute, ma anche promuovere la scelta consapevole del sì alla donazione organi, tessuti e cellule, quale grande opportunità di vita per chi è in attesa di un trapianto. Sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e promozione della salute è un’azione fondamentale che porta all’adozione di ogni misura, comportamento ed intervento volto al monitoraggio e miglioramento dello stato di salute, oltre all’evitare la comparsa di patologie o il controllo delle stesse. Azioni strategiche e complementari che lavorano insieme per uno stato di buona salute di ogni individuo, unitamente alla consapevolezza motivata dall’informazione. Dopo i saluti istituzionali di Graziella Vizzarri, Presidente Aido Gruppo comunale di Larino, Carmela Minotti, Presidente Lions Club Larino, Giuseppe Puchetti, Sindaco della città di Larino, Iolanda Giusti, Assessore alla cultura, relazioneranno, Pasquale Gioia, Officer Distrettuale “I Lions e la cultura della donazione”, il Dottor Alberto Montano, Dirigente Medico ASReM – Specialista in Cardiologia, la Dottoressa Giovanna Laudato, Oculista Territoriale ASReM, la Dottoressa Maria Tartaglia, Medico Chirurgo, Assistenza Primaria. Modera l’incontro la Dottoressa Carmela Franchella, Presidente Lilt Provinciale Campobasso.