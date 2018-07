Vox Populi torna questa sera su Telemolise alle ore 21:00 con replica domani alle ore 16:00 con due servizi di particolare interesse.

Nella prima parte ospite in studio l’industriale isernino Claudio Papa contitolare dell’azienda dolciaria “Papa dolceamaro” si parla della promozione che in tutto il territorio molisano è in atto per sensibilizzare i proprietari terrieri alla coltivazione di mandorle e nocciole.

Il Molise tutto è territorio dove questi frutti possono prodursi in abbondanza e dare reddito certo. Michele D’Alessio che cura il programma è andato a visitare i mandorleti di Rocchetta al Volturno e Sant’Elena Sannita dove le mandorle attendo di essere raccolte. Nella seconda parte il programma fa tappa nell’incantevole pianoro di Campitello di Roccamandolfi dove si è svolta la festa del pastore.

Tanti gli ovini ed i bovini nei recinti e tante anche le aspettative del mondo agricolo che vive una fase non proprio felice. Molte le testimonianze raccolte con un invito finale alla Regione a “cambiare musica”. Vox Populi con questa puntata chiude il ciclo di trasmissioni… e con Agosto va in ferie.