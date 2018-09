Programmata la manutenzione delle strade nelle aree periferiche di Isernia. Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale alla viabilità, Domenico Chiacchiari. «Si tratta di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – ha affermato l’assessore – che abbiamo previsto nelle frazioni e nelle contrade.

Fra una settimana inizieranno le opere a Castelromano e nelle borgate nord, sud, occidentali e orientali. Successivamente si interverrà sulle altre arterie viarie periferiche. La spesa prevista è di circa 30mila euro e i lavori riguarderanno gli asfalti, alcune pavimentazioni a cubetti, l’eliminazione delle buche, la pulizia delle cunette, e altro ancora».

Questo l’elenco delle strade interessate da primo ciclo di interventi:

– FRAZIONE CASTELROMANO. Piazza San Salvatore, Via delle Querce, Via Pietranticola, Via Romana.

– BORGATE OCCIDENTALI. Via Colle Maiano, Via San Donato- Piana Bonafiglia, Via Colle Ruta, Via Colle Cioffi.

– BORGATE ORIENTALI. Via Nicola Izzi, Via Caduti di Ferlenghino, Via Rio, Via Valle Soda, Via Ramiera Vecchia, Via dei Ferrini, Via di Colle Palumbo, Via Colle dei Cerri, Via Valgianese, Via Tiegno, Via Tamburri, Via della Capruccia.

– BORGATE NORD. Via Colle Impergola, Via Le Piane, Strada Coppolicchio-Colle Croci.

– BORGATE SUD. Via Campolargo, Via Fonte Cicchenea, Via Colle Santa Maria, Via Paradiso, Via San Cosmo, Via Costa di Fabio.