Quale strada intraprendere dopo il diploma? E’ possibile mettere in piedi un’azienda potendo contare di un supporto economico esterno che non sia solo quello familiare? A queste e ad altre domande hanno trovato risposta gli studenti dell’Istituto Agrario di Campobasso nel corso di un incontro organizzato da Coldiretti Molise teso ad illustrare il nuovo progetto dell’Organizzazione denominato “[email protected]”.

All’incontro formativo, seguito con grande interesse dai ragazzi del triennio della scuola, è intervenuto anche il dottor Stefano Leporati, responsabile nazionale Politiche Economiche della Coldiretti, oltre che i vertici di Coldiretti Molise, il delegato confederale Giuseppe Spinelli, ed il direttore regionale Aniello Ascolese.

Nel corso della mattinata gli studenti, guidati dai relatori, hanno così potuto approfondire varie tematiche riguardanti la Pac, ovvero la Politica Agricola Comune, analizzando le possibilità che scaturiscono dalle norme europee in materia agricola e dunque i possibili aiuti dei quali potranno beneficiare in caso di creazione di una propria azienda. Tutte informazioni queste disponibili su un apposita App, creata da Coldiretti e denominata “Terrainnova”, scaricando la quale si possono reperire tutte le informazioni utili per supportare le attività degli imprenditori agricoli e del settore agroalimentare.

Per restare più nel concreto, un’interessante testimonianza è poi arrivata dal delegato regionale di Giovani Impresa, il settore di Coldiretti che unisce i giovani imprenditori agricoli molisani, Mario Di Geronimo. Questi, parlando ai ragazzi, ha raccontato loro come è nata la sua passione per l’agricoltura e come successivamente, ad appena 29 anni, è riuscito a realizzare il suo sogno di creare un’azienda innovativa per la produzione di nocciole e tartufi.