di Redazione

rappresenterà il Molise nella fase interregionale in programma aIl 26 giugno 2024, nella suggestiva cornice del Centro Federale Territoriale “V. De Santis” di Montenero di Bisaccia, si è svolta la tappa regionale del Progetto RETE, un’iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico del Molise, guidata dal coordinatore regionale Gianfranco Piano, rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) presenti in tutto il territorio nazionale, per promuovere e favorire l’integrazione e i processi di inclusione sociale ed interculturale, tramite il nobile giuoco del calcio. Presso l’impianto della costa molisana si è svolto un triangolare 9c9 tra i vari centri SAI coinvolti (Campobasso, Limosano con la comunità per soli minori stranieri e Petacciato). Presenti per l’occasione il curatore del progetto Paolo Pizzuto, il Responsabile dell’Attività di Base Massimiliano di Gregorio e i tecnici del Settore Giovanile e Scolastico, che non hanno voluto far mancare la loro vicinanza ai giocatori in gara (circa 60) ed ai loro accompagnatori.

È stata una manifestazione ricca di emozioni, in cui non sono mancati agonismo, giocate individuali, divertimento e fair play. Al termine delle gare, ad aggiudicarsi la finale regionale è stata la squadra formata dai ragazzi del centro SAI di Petacciato: saranno loro a rappresentare il Molise nella fase interregionale in programma a settembre.

Un ringraziamento al Comune di Montenero di Bisaccia e all’ASD Calcio Montenero, che hanno mostrato grande disponibilità nell’accogliere la manifestazione. Come sempre prezioso ed imprescindibile è stato l’apporto degli allenatori e dello staff targato SGS, che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto sociale.