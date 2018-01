Nell’ambito del progetto in oggetto, la Regione Molise, attraverso l’ARSARP Molise, al fine di promuovere i prodotti molisani in regime di qualità, così come individuati all’art. 16, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento UE 1305/13 e cioè:

1. olio extra vergine di oliva “Molise” (DOP);

2. salamini italiani alla cacciatora (DOP);

3. caciocavallo Silano (DOP);

4. vitellone Bianco dell’Appennino (IGP);

5. vini DOC, DOCG e IGT la cui zona di produzione ricade all’interno della regione Molise;

6. produzioni ottenute da agricoltura biologica secondo il regolamento CE 834/2007;

organizza la partecipazione del Molise ad alcune manifestazioni fieristiche a carattere nazionale ed internazionale tra le quali il VINITALY, in programma a Verona dal 15 al 18 aprile 2018, il CIBUS in programma a Parma dal 07 al 10 maggio 2018, il SIAL in programma a Parigi dal 21 al 25 ottobre 2018. Si sta valutando, inoltre, la possibilità di partecipare al Prowein, in programma a Dusseldorf dal 18 al 20 marzo 2018 e di organizzare due eventi di promozione a Bruxelles, in date da definire.

Ad eccezione del Vinitaly e del Prowein, per le quali la partecipazione è riservata alle imprese molisane produttrici di vino in regime di qualità, la partecipazione a tutti gli altri eventi è riservata a tutte le imprese molisane che operano in regime di qualità, ai sensi di quanto previsto dalla sottomisura 3.2 del PSR Molise 2014/2020.

La partecipazione del Molise e delle imprese che producono prodotti in regime di qualità, agli eventi programmati sarà finalizzata a consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali che prevedono il miglioramento del posizionamento dei prodotti agricoli molisani in regime di qualità nel mercato attraverso la diffusione della conoscenza delle caratteristiche principali di tali prodotti, nel pieno rispetto di quanto indicato all’art. 6 della Sottomisura 3.2 in oggetto.

“Per il secondo anno consecutivo – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Agricole della Regione Molise, Vittorino Facciolla – abbiamo attivato le risorse del PSR Molise 2014/2020 per finanziare importanti azioni di promozione per le imprese molisane che producono in regime di qualità. Gli eventi programmati daranno un eccezionale risalto al nostro territorio sia a livello nazionale che internazionale e rappresenteranno una vetrina di rilievo per le imprese che avranno la possibilità di confrontarsi con operatori provenienti da tutto il mondo e di conquistare nuove fette di mercato”.

La dotazione finanziaria dell’intero progetto è di euro 600.000,00, di cui il 70% verrà coperto dall’Arsarp Molise con le risorse di cui al progetto in oggetto, e il rimanente 30% dalle imprese partecipanti, pro quota, con risorse finanziarie proprie. In particolare, per ciascuno degli eventi programmati ed ai quali parteciperanno, le imprese dovranno compartecipare, pro quota, alle spese previste dal progetto, fino a coprirne il 30%.

Per tutti i dettagli in merito alle spese ammissibili e alle modalità di partecipazione si potrà consultare l’Avviso pubblicato sui siti dell’Arsarp all’indirizzo www.arsarp.it, della Regione Molise all’indirizzo www.regione.molise.it e del PSR Molise 2014/2020 all’indirizzo psr.regione.molise.it.

Le imprese promotrici interessate a collaborare alla realizzazione del progetto, dovranno manifestare il proprio interesse utilizzando il modulo scaricabile da uno dei suddetti siti.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro il prossimo 12 febbraio 2018, con le modalità indicate nel suddetto Avviso.

Per ulteriori informazioni si potrà contattare il Dott. Luca Marracino (e-mail: [email protected] Tel: 0874-403237).