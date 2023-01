Presenzieranno cariche istituzionali, 7mila sindaci dei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti e i maggiori organi d’informazione nazionali, FuturoMolise compreso

Un grosso evento del mondo digitale nazionale è alle porte nella Capitale. Esattamente nella mattinata del 30 gennaio prossimo il “Centro Congressi La Nuvola” di Roma ospiterà l’appuntamento di Poste Italiane denominato “Polis – Casa dei servizi digitali”. Nella circostanza si parlerà del mondo digitale e delle nuove frontiere che si aprono per quanti già si servono o intendono avvicinarsi alle prestazioni ed alle offerte di Poste Italiane, ente in continua evoluzione tecnico/pratica per soddisfare le esigenze dei propri clienti. All’evento “Progetto Polis” sono attesi diverse cariche istituzionali, 7mila sindaci dei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti e i maggiori organi d’informazione nazionali. Anche FuturoMolise, espressamente invitato da Poste Italiane, sarà dell’appuntamento nella Capitale per la diretta conoscenza delle nuove frontiere del mondo digitale in tema di futuri investimenti, risparmi e servizi connessi. In allegato le informative diramate da Poste Italiane per informare dettagliatamente circa la partecipazione e i riferimenti del citato ”Progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali”.