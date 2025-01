di Redazione

Presentato a Campobasso, presso la Casa della Cooperazione di Confcooperative Molise, il corso di formazione per la creazione di impresa del progetto Neet Evolution. 16 iscritti tra i 21 e 35 anni, residenti nel territorio di competenza dell’Autorità Urbana di Campobasso, ente che ha finanziato l’iniziativa, selezionati tra i giovani che non studiano e non lavorano, i famosi Neet, seguiranno un percorso formativo, accompagnati da docenti di comprovata esperienza nel campo dell’assistenza alle imprese. Durante le 80 ore di formazione d’aula previste, i giovani partecipanti avranno la possibilità di esprimere i propri talenti e le proprie idee imprenditoriali che parteciperanno ad un contest finale. Le idee migliori riceveranno un contributo economico che può andare dai 40.000,00 ad 160.000,00 euro finalizzato all’avvio delle attività imprenditoriali. Presente all’incontro, l’assessore del Comune di Campobasso, Bibiana Chierchia, che ha dichiarato: “Conoscere e conoscersi per realizzare la propria idea di futuro e la propria creatività’, aspirazione professionale: è questa l’ambiziosa e al tempo stesso concretissima possibilità che inauguriamo oggi con le attività del corso di auto impresa di Neet Evolution. Con l’augurio di un futuro costruito su competenze sogni e opportunità come queste ai giovani che si formeranno, la nostra amministrazione conferma l’impegno incessante a promuovere e moltiplicare azioni come Neet Evolution.” Il Centro Servizi di Confcooperative Molise insieme alla cooperativa sociale ARES gestiranno le attività formative, in rappresentanza dell’ATI costituita da Sicurform (capofila) e dalle cooperative Hayet e Il Dialogo e dalla APS Call To Action. “Neet Evolution è un esempio virtuoso di politica attiva del lavoro che può essere utile per risolvere il problema del mismatch che sta generando una situazione paradossale anche nel nostro Molise, dove da un lato da un lato, giovani – ed in molti casi anche meno giovani – sono alla ricerca di occupazione; e dall’altro, le imprese faticano a trovare lavoratori adeguati” ha dichiarato Riccardo Terriaca, Presidente di Confcooperative Molise.