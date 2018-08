La Camera di Commercio del Molise è dal 2017 partner del progetto MIRABILIA – EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES insieme alle Camere di Commercio di Bari, Benevento, Caserta, Crotone, Genova, Matera, Messina, Pavia, Perugia, Potenza, Riviera Ligure, Sassari, Sicilia Orientale, Udine, Venezia Giulia e Verona.

: valorizziamo i siti UNESCO “meno noti” attraverso un’offerta turistica integrata, al fine di rendere visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e artisticamente accumunati dal riconoscimento UNESCO.

Due gli eventi di punta previsti dal progetto per l’anno 2018: la VII edizione della “Borsa Internazionale del Turismo Culturale “ e la III edizione del “Mirabilia Food and Drink”, che si svolgeranno in contemporanea a Pavia nei giorni 26 e 27 ottobre 2018 presso il Palazzo delle Esposizioni.

L’evento B2B nel settore turistico è riservato agli imprenditori del settore (tour operators, agenzie di viaggio, albergatori, agenzie di incoming, ecc.) operanti nei territori delle Camere di commercio aderenti e a 50 buyers provenienti dai Paesi Europei, dagli Stati Uniti, dal Giappone e dalla Cina.

L’evento B2B nel settore agroalimentare invece, è riservato agli imprenditori italiani del settore (produttori, rappresentanti, imprese operanti nel settore della commercializzazione, consorzi, reti di impresa, ecc) operanti nei territori delle Camere di Commercio partner Mirabilia e a circa 40 buyers provenienti dall’area Europea, dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Canada, selezionati da ICE – Agenzia ente partner di Mirabilia.

Con la promozione e la partecipazione a tali manifestazioni, la Camera di Commercio del Molise, intende sostenere le imprese locali, contribuire alla valorizzazione dei settori e delle filiere turistiche e agroalimentare, e rilanciare l’immagine complessiva del territorio regionale e dei principali attrattori turistici.

Approvato, quindi, con determinazione dirigenziale n. 98 del 30/07/2018, l’avviso pubblico per la selezione delle imprese interessate a partecipare.

Verranno selezionate complessivamente venti imprese, dieci per il settore turistico e dieci per il settore agroalimentare.

I costi per la partecipazione all’evento e per l’alloggio per un rappresentante di ogni impresa saranno sostenuti dalla Camera di commercio del Molise.

Le richieste di adesione dovranno essere inviate sulla PEC [email protected] entro e non oltre il prossimo 7 settembre 2018.

L’avviso e la modulistica sono disponibili sulla pagina del sito dedicata al progetto Mirabilia.