Si è svolto con grande successo il “4° Meeting con gli attori locali” del progetto INNOGROW, “Politiche regionali per l’innovazione indirizzata alla competitività e alla crescita delle PMI rurali”, finanziato dal Programma INTERREG EUROPE.

L’incontro, tenutosi il 20 dicembre a Isernia, ha consentito un ulteriore avanzamento delle attività finalizzate ad indirizzare l’amministrazione regionale verso una politica negoziata e condivisa, effettivamente orientata alle priorità delle PMI rurali in materia di innovazione. Nello specifico, con questo ultimo incontro si è dato inizio alla fase consultiva e propedeutica alla predisposizione di un Piano d’Azione da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione regionale.

Con il valido supporto del gruppo dei principali attori regionali, ormai consolidato, sono stati valutati i risultati ottenuti con le pregresse misure regionali, dirette a promuovere l’adozione dell’innovazione, e in particolare la loro incidenza in termini di miglioramento della competitività delle PMI dell’economia rurale. Inoltre, sono state analizzate le attuali misure del POR – FESR, potenzialmente tese a consentire l’adozione di strumenti e misure a supporto degli investimenti innovativi delle PMI rurali. Il tutto alimentando un confronto sui nuovi interventi attuabili nell’ambito delle suddette misure.

Da sottolineare la partecipazione di Gaspare Tocci, in qualità di esperto in materia di aiuti alle imprese, di Fabrizio Spallone, per Sviluppo Italia, e di altri stakeholders privati di rilievo. A breve verrà organizzato un nuovo tavolo tecnico per l’identificazione dei primi interventi e aspetti da declinare nel Piano di Azione da condividere con la Regione Molise.