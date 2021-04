L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, partner dell’Interreg, ha coinvolto nel programma transfrontaliero i comuni di Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia .



Si svolgerà lunedì 19 aprile, alle ore 16, su piattaforma telematica, una riunione tecnico-operativa del Progetto Europeo Italia-Croazia “Framesport” di cui l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è partner. Il programma transfrontaliero approvato dall’autorità di gestione dell’Interreg, ha come obiettivo l’elaborazione di un quadro strategico per lo sviluppo e pianificazione di porti turistici lungo le coste adriatiche. Punta, ancora, a sostenere ed enfatizzare il ruolo degli scali come importanti “porte” dei territori interni dell’Adriatico.

Nel corso della riunione sarà presentato il progetto“Framesport” ed i primi interventi Ict che interesseranno i porti coinvolti nell’iniziativa. Parteciperanno all’incontro i comuni costieri molisani dove sono presenti i porti turistici: Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia coinvolti dall’Aast nel programma transfrontaliero “Framesport”.

Sono 16 i partner di “Framesport” di cui 8 italiani e 8 croati.Oltre l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo ci sono: il Consorzio per il coordinamento delle attività di ricerca del sistema Laguna di Venezia (Corila), il Comune di Monfalcone (Gorizia), l’istituto per Trasporti e Logistica (Itl) operante in Emilia Romagna, l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo Ecosostenibile del territorio (Asset) con sede a Bari, l’azienda di sviluppo delle Marche (Svim), l’Azienda regionale Attività produttive d’Abruzzo (Arap), Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) con sede a Lecce.

Per quanto riguarda gli enti croati spiccano: il Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture marittime (Mithr), l’Università di Rijeka, le autorità portuali di Novigrad, Senj, Sibenik, la Contea di Primorsko Goranska, l’Autorità portuale della contea di Zara ed una società, la Logoteam Ltd.

Tra le attività in programma: il rafforzamento delle competenze transfrontaliere per poter accrescere l’attrattiva degli scali turistici, l’implementazione di soluzioni elettroniche innovative per la gestione intelligente dei servizi portuali.