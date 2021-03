CAMPOBASSO, 29 MAR – Da scarto a risorsa: parte il progetto europeo ‘Agricultural Waste as Sustainable 0 km building Material’ (AWeS0Me) per promuovere la trasformazione degli scarti agricoli in materiali da costruzione ad alte prestazioni. È finanziato nell’ambito del secondo bando del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 con un budget di circa 707 mila euro.

Il progetto che ha come capofila ‘Confimi Albania’ vede come partner il Gruppo di azione locale (Gal) ‘Molise verso il 2000’, il Politecnico di Bari e il Centro per l’innovazione e l’imprenditorialità ‘Tehnopolis’ del Montenegro. Mira ad aumentare la consapevolezza circa l’esistenza di materiali edili totalmente sostenibili ottenuti a partire da scarti agricoli, favorendo soprattutto lo sviluppo di nuovi prodotti che uniscano al basso impatto ambientale eccellenti prestazioni termoisolanti, con importanti vantaggi per l’ecosistema derivanti dal sottrarre gli scarti agli usuali processi di smaltimento basati, nella maggior parte dei casi, sulla loro combustione in campo, con relative emissioni di carbonio, in favore di un processo di riciclo sviluppato in accordo con i principi dell’economia circolare. Obiettivo primario del progetto è poi la promozione di buone pratiche che, partendo dalla diversa disponibilità di materiali di scarto agricolo nelle varie regioni coinvolte, ne promuova l’utilizzo per la produzione di componenti edili biocompatibili e ad elevate prestazioni termoigrometriche.