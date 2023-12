di Redazione

Giovedi 14.12.23 alle ore 17:00, l’evento finale del progetto DUE MARI e la presentazione del Cammino dell’acqua presso il Palazzo Colagrosso di Bojano.

La Regione Molise – dipartimento cultura e turismo – è partner del progetto DUE MARI finanziato nel 2019 dal programma Italia Albania Montenegro, ed è in procinto di organizzare l’evento finale di presentazione del progetto pilota “Cammino dell’Acqua” e della piattaforma digitale duemarivirtualtours.com. Il Progetto Due Mari, finanziato dal programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, è stato realizzato dal Dipartimento cultura e turismo della Regione Molise in collaborazione con partner pugliesi montenegrini ed albanesi e ha mirato a favorire la cooperazione tra le aree del basso Adriatico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile attraverso strumenti digitali innovativi come i virtual tour immersivi. Ha infatti portato alla realizzazione di oltre 600 virtual tour dei più importanti beni culturali e naturalistici dei territori coinvolti, tra cui 150 Punti di Interesse che esplorano varie aree del Molise.

Questi percorsi permettono di scoprire la vasta gamma di tesori culturali e naturali presenti nella regione, che spaziano dal basso all’alto Molise abbracciando le coste e le zone interne. Tra le mete proposte si trovano luoghi iconici, incantevoli borghi e gemme nascoste ancora poco conosciute. È possibile visitare in anteprima molti dei punti di interesse sul portale di progetto duemarivirtualtours.com.

L’itinerario selezionato “Cammino dell’Acqua” è una iniziativa culturale e turistica nella regione Molise e mira a promuovere il dialogo interculturale e il turismo sostenibile collegando i comuni attraverso un percorso spirituale che ha come comune denominatore l’acqua delle sorgenti, “dono per la vita”. Il progetto riunisce diverse comunità religiose e collega i santuari mariani di Castelpetroso e Cercemaggiore attraversando 12 piccoli borghi, boschi, prati, colline e mette in mostra i luoghi di origine delle sorgenti che alimentano il patrimonio idrico della regione, caratterizzato da fiumi, laghi e acquedotti storici.

Durante l’evento finale sarà illustrata la piattaforma digitale che ospiterà tutti virtual tour immersivi realizzati e sarà presentato il cammino dell’acqua tramite relazioni e video.