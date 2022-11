Si è svolto mercoledì 9 novembre un incontro organizzato dal Centro Universitario Sportivo del Molise, tra i protagonisti del progetto ‘DiscoverNature: salute, sapori, scoperta’ organizzato dal Cus e voluto dal CUSI. Una serata nella quale sono stati affrontati temi riguardanti l’importanza dell’attività fisica unita alla buona alimentazione. Teatro dell’evento è stato lo splendido scenario del Parco Naturalistico a Bosco Faiete, luogo gestito e tenuto in maniera eccellente dalle Guardie Ambientali che ne hanno fatto un piccolo gioiello a due passi dalla città di Campobasso. Nella circostanza è stata ribadita l’importanza di valorizzare i luoghi più belli della nostra regione uniti ai prodotti tipici. Praticare attività sportiva a stretto contatto con la natura porta dei grandi benefici. All’evento hanno preso parte, oltre ai protagonisti del progetto (nel quale il nordic walking è l’attività primaria) anche il Professor Di Costanzo, neurologo e docente Unimol, il sindaco di San Massimo Alfonso Leggieri, il dottor Gabriele Candela (in rappresentanza del Cusi) e la dottoressa Mariella Filangieri, l’istruttore del Cus Molise Gian Marco Caraccio e Nicola Aurisano, tecnico del Centro Sportivo Italiano Nordic walking.

Prevenzione di alcune patologie (neuro vegetative, cardiologiche e metaboliche ndr) attraverso la pratica sportiva. Questo il tema principale affrontato, con il nordic walking che in questa ottica è disciplina di riferimento. Prosegue dunque con grande interesse e successo il progetto ‘DiscoverNature: salute, sapori, scoperta’ a conferma della grande e proficua collaborazione tra il Cus Molise e il Centro Universitario Sportivo Italiano, uniti nel promuovere e valorizzare sia lo sport che i luoghi naturalistici. L’incontro avvenuto a Bosco Faiete ribadisce, tra l’altro, la grande disponibilità e vicinanza al progetto del comune di San Massimo con il sindaco Leggieri in prima linea per garantire con la sua esperienza e le sue conoscenze una marcia in più al progetto. Ovviamente il progetto voluto dal Cusi e organizzato in maniera eccellente dal Cus Molise è aperto anche a tutti gli altri comuni della nostra regione che intendono far conoscere più da vicino le proprie realtà con le bellezze naturalistiche e i prodotti tipici di una terra, il Molise, che ha certamente tanto da offrire.