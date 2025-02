di Redazione

Il Premio Terra dei Padri, nella sua edizione 2025, rende omaggio a una delle figure più affascinanti e complesse del Settecento europeo: Giacomo Casanova (1725-1798). Sotto la direzione scientifica del Prof. Pierfranco Bruni, questa edizione si propone di esplorare le molteplici sfaccettature di un personaggio che ha trasceso il mito per diventare simbolo di un’epoca. Casanova non fu solo il leggendario seduttore tramandato dalla tradizione popolare, ma un intellettuale poliedrico: scrittore, filosofo, diplomatico, alchimista e profondo conoscitore della cultura europea del suo tempo. La sua opera principale, “Histoire de ma vie”, rappresenta non solo un’autobiografia straordinaria, ma anche un affresco incomparabile della società settecentesca

Regolamento

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti

Il Premio si articola in due sezioni principali:

Sezione Scientifica

Il Premio intende valorizzare ricerche e studi che approfondiscano:

– L’opera letteraria di Casanova, con particolare attenzione alle sue memorie

– Il suo ruolo di testimone privilegiato della società europea del XVIII secolo

– I suoi contributi in ambito culturale, filosofico e scientifico

– L’influenza del suo pensiero sulla letteratura e sulla cultura successive

– Il suo rapporto con l’Italia e con Venezia in particolare

Sezione Giovani “Interpretare Casanova”

Una componente innovativa del Premio è dedicata specificamente ai giovani, invitati a reinterpretare la figura di Casanova attraverso:

– Progetti creativi multimediali

– Opere letterarie e artistiche originali

– Performance teatrali e musicali

– Video-documentari e cortometraggi

– Progetti digitali e installazioni interattive

Questa sezione mira a stimolare una lettura contemporanea del personaggio, incoraggiando i giovani a esplorare la rilevanza di Casanova nella società moderna e a reinterpretarne la figura attraverso i linguaggi e le sensibilità delle nuove generazioni.

La manifestazione si articolerà in:

– Un convegno internazionale di studi

– Una sezione dedicata a opere inedite ispirate alla figura di Casanova

– Una mostra documentaria con materiali d’archivio e prime edizioni

– Un festival delle opere giovani con esposizioni, spettacoli e proiezioni

Il Premio Terra dei Padri 2025 si propone così di offrire non solo una rilettura moderna e scientificamente rigorosa della figura di Giacomo Casanova, ma anche di stimolare un dialogo intergenerazionale sulla sua eredità culturale, superando stereotipi e luoghi comuni per restituire la complessità di un personaggio chiave della cultura europea.

Il concorso è suddiviso in sezioni.

– Sezione Giovani: dai 13 ai 19 anni. A questa sezione si può partecipare con poesia o racconto (massimo 7000 battute spazi bianchi compresi) per le poesie si rimanda ai termini della sezione dedicata.

I lavori andranno inviati al seguente indirizzo gio.terradeipadri@libero.it

– Sezione Poesia

I lavori ( massimo 30 versi liberi o in rime contenuti in massimo sessanta righe) andranno inviati al seguente indirizzo po.terradeipadri@libero.it

3.- Sezione Racconto: massimo 10.000 battute spazi bianchi compresi. Gli elaborati andranno inviati al seguente indirizzo ra.terradeipadri@libero.it

4.- Sezione Istituti Scolastici e Lavori di Gruppo. I lavori andranno inviati al seguente indirizzo aig.terradeipadri@libero.it

Per ogni sezione verranno premiati i primi tre classificati oltre alle menzioni di merito che saranno riconosciute. Tutti gli elaborati scritti vanno inviati entro il 28 febbraio 2025 (alle ore 24,00 le caselle postali si disattiveranno autonomamente) in allegato ai dati anagrafici completi (per i minorenni è necessario allegare liberatoria dei genitori). La commissione giudicatrice si riserva di assegnare un Premio Speciale ad un libro già edito che abbia trattato la tematica e che si sia distinto per i contenuti. Il materiale inviato per il concorso non verrà restituito. Gli autori concedono all’associazione culturale no profit “Terra dei Padri” il diritto di pubblicazione delle opere senza alcun compenso. Gli elaborati considerati meritevoli di pubblicazione saranno raccolti in una antologia edita dalla casa editrice Solfanelli. Al fine di garantire l’assoluto anonimato nei confronti della commissione giudicatrice in nessuna parte dell’opera dovrà essere indicato il nome del concorrente. I dati anagrafici con contatto telefonico vanno inseriti nel corpo della mail, il lavoro proposto in allegato. I dati personali richiesti assumono valore di riservatezza previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e pertanto non saranno divulgati o ceduti a terzi dall’associazione “Terra dei Padri”, la quale si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le pratiche richieste a questo concorso. La cerimonia di premiazione avrà luogo, in presenza, in data e luogo da destinarsi.